Fußball-Oberliga : Eintracht Trier: Erfolg macht sexy

Trier Eintracht Trier gewinnt mit beherzten Auftritten Zuschauer zurück. Beim 1:1 gegen den 1. FC Kaiserslautern II kamen so viele Fans wie seit zweieinhalb Jahren nicht mehr ins Moselstadion.

Schon beim Blick ins Rund des Moselstadions war klar: Das ist eine neue Saison-Bestmarke. Und nicht nur das: Seit knapp zweieinhalb Jahren waren nicht mehr so viele Zuschauer bei einem Heimspiel von Eintracht Trier. 1480 Fans kamen zur Oberliga-Partie gegen den 1. FC Kaiserslautern II – und das an einem Mittwochabend. Letztmals mehr Zuschauer hatte es am 1. April 2017 gegeben – bei der 0:4-Niederlage in der Regionalliga gegen den 1. FC Saarbrücken (2771).