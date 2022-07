Fußball-Regionalliga Südwest : Spieltermine von Eintracht Trier: Uhrzeiten der ersten neun Spiele stehen fest

Karlsruhe/Trier Wann spielt der SVE? Zumindest bis 24. September stehen die Daten nun fest. Hier gibt’s den Überblick.

Die Fußball-Regionalliga Südwest GbR hat die zeitgenauen Ansetzungen für die ersten neun Spieltage der kommenden Saison bekannt gegeben. Demnach startet Aufsteiger Eintracht Trier am Samstag, 6. August, um 14 Uhr mit dem Heimspiel gegen den FC-Astoria Walldorf in die neue Spielzeit. Das erste Auswärtsspiel beim VfB Stuttgart II bestreitet der SVE am Sonntag, 14. August, 14 Uhr.