Fußball : Eintracht Trier: Erster Test am Samstag in Canach - UPDATE: Abdullei im Probetraining

Eintracht Trier: Erster Test am Samstag in Canach - UPDATE: Abdullei im Probetraining

Trier Nach knapp zwei Wochen Training bestreitet Fußball-Oberligist Eintracht Trier am heutigen Samstag beim luxemburgischen Zweitligisten FC Jeunesse Canach sein erstes Testspiel während der Sommervorbereitung (16 Uhr, Terrain 1 an der Rue de Lenningen).

In der coronabedingt abgebrochenen Vorsaison hatte Canach nach 15 Spieltagen einen Mittelfeldplatz in der Ehrenpromotion belegt.

Die Mannschaft werde in zwei Kleinbussen sowie mehreren Autos nach Canach fahren. Einschränkungen bei der Zahl von möglichen Einwechselspielern gebe es nicht, sagt Cinar, der mit seinem Team beim Training in Trier inzwischen wieder den Kabinentrakt im Backsteingebäude auf dem Moselstadiongelände nutzen darf.

Personell wird Cinar weitgehend alle Mann an Bord haben. Jens Schneider allerdings soll für die U 19 des SVE im Rheinlandpokal-Achtelfinale am Samstag bei der JSG Schneifel-Obere Kyll-Stadtkyll auflaufen. Jonas Amberg fehlt wegen seiner Fußverletzung. Im Gegenzug werden mehrere Testspieler mit von der Partie sein.

Zurzeit sind vier Probespieler im Eintracht-Training. Der regional Bekannteste: Amodou Abdullei. Der 32-jährige hochgeschossene Mittelstürmer stand zuletzt für ein halbes Jahr beim Südwest-Regionalligisten VfR Aalen unter Vertrag, verwurzelt ist der in Newel lebende Abdullei aber in der Region Trier. Deshalb wollte er schon in der vergangenen Winterpause nach seiner Vertragsauflösung bei der TuS Koblenz zum SVE kommen, die Eintracht ging aber ohne Nachverpflichtungen in die Rest-Rückrunde.