Eintracht-Kolumne Blau-schwarz auf weiß : Großer Mann, kleines Zeichen

Eintracht Trier : Dudenhofen Martin Köbler mit der Fahne beim Einlauf Foto: TV/Hans Krämer

Blau-schwarz auf weiß – so lautet in Anlehnung an die Vereinsfarben die neue TV-Kolumne zu Eintracht Trier. Was läuft hinter den Kulissen? Welche Entwicklungen gibt es? Welche Besonderheiten gibt’s rund um den Verein? Wir werfen einen Blick darauf. Diesmal geht’s um die bemerkenswerte Entscheidung eines langjährigen SVE-Fans.

Martin Köbler ist Eintrachtler durch und durch. Seit den Zweitliga-Zeiten Anfang der 2000er Jahre fiebert der aus Klotten im Kreis Cochem-Zell stammende Steuerberater mit Eintracht Trier mit. Sein Stammplatz im Moselstadion: erst auf der Gegengerade, dann auf der Haupttribüne – und mittlerweile vor dem Anpfiff mit einer Riesen-SVE-Fahne auf dem Rasen (Foto: Hans Krämer) und anschließend rund um die Sprecherkabine. „Köbi“, wie der 36-Jährige gerufen wird, engagiert sich schon länger ehrenamtlich für seinen Herzens­club – aktuell gehört er dem SVE-Team an, das Internet-Streams der Eintracht-Spiele realisiert.

Nun setzt der große Mann (1,95 Meter) ein kleines Zeichen gegen die Auswüchse des Profifußballs, das unter den Fans aufmerksam registriert wird. Seit 2009 ist Köbler Kunde des Bezahl-Fernsehsenders Sky. Als jüngst an seinem Receiver ein bereits länger ausstehendes Update aktiviert wurde, kam der Klottener ins Grübeln. Ihm wurde bewusst, dass er schon seit November vergangenen Jahres keine Übertragung aus der Champions League, Bundesliga oder zweiten Liga mehr verfolgt hat. Weil ihn das Geschäft Profifußball schon länger nicht mehr emotional packt. 67 Euro Sky-Gebühr zahlt Köbler monatlich – Geld, mit dem er nun nicht mehr die sich (seinem Empfinden nach) immer weiter von der Basis entfernende Blase Profifußball und den nächsten millionenschweren Fernsehvertrag mitfinanzieren möchte.