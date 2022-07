Eintracht Trier : Farben-„froher“ Test in Bischofsdhron

Bischofsdhron Der SVE gewinnt auch sein zweites Testspiel ohne Gegentor. Kontrahent TSV Schott Mainz schwächt sich gleich doppelt. Derweil gibt’s Neues von der Trierer Co-Trainer-Suche.

Triers Kaltstart ist beendet. Bevor es am Montag beim Aufsteiger in die Fußball-Regionalliga Südwest in der Saison-Vorbereitung so richtig in die Vollen geht, hat die Mannschaft am Samstagnachmittag auch ihr zweites Vorbereitungsspiel kurz nach dem Trainingsauftakt am vergangenen Donnerstag gewonnen. Gegen den vom Ex-Trierer Aydin Ay gecoachten Regionalliga-Absteiger TSV Schott Mainz gewann der SVE in Bischofsdhron mit 3:0.