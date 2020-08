Fußball-Testspiel : Eintracht Trier fegt Elversberg II vom Feld

Trier Moselaner feiern 4:0-Erfolg. Anton (2), Brandscheid und Kahyaoglu heißen die Torschützen

Trotz brütender Hitze kamen mehr als 100 Fans zur Partie, in der die Eintracht schon zur Pause alles klar gemacht hatte. In der elften Minute schloss Jan Brandscheid einen gut strukturierten Eintracht-Angriff zum 1:0 ab. Beim 2:0 belohnte sich Christoph Anton für einen Ballgewinn. Triers Flügelspieler zog nach innen und zirkelte den Ball ins kurze Eck (22.). Zehn Minuten später war Anton der nächste Treffer zunächst nicht vergönnt – ein Schuss ging knapp am langen Pfosten vorbei. Vor der Pause fiel aber noch der dritte Treffer. Ömer Kahyaoglu war per Kopf erfolgreich - das ist nicht gerade die Spezialdisziplin des Außenspielers (41.).