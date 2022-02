Winter-Vorbereitung : Eintracht Trier: 3:1-Erfolg trotz einiger Ausfälle

Trier Der Gegner war eine Wundertüte – doch es wurde ein brauchbarer Test. Fußball-Oberligist Eintracht Trier hat das Vorbereitungsspiel gegen die niederländische Akademie van Riemsdijk mit 3:1 gewonnen.

„Der Gegner hatte Tempo drin, war aggressiv und hatte auch eine gewisse Qualität, auch wenn ein bisschen die Durchschlagskraft fehlte. Wir konnten uns unter guten Wettkampfbedingungen präsentieren und dem einen oder anderen mehr Spielzeit geben“, bilanzierte Eintracht-Trainer Josef Cinar die Partie, in der Jonas Amberg vor der Pause zweimal traf (nach langem Ball von Robin Garnier (25.) sowie nach guter Vorarbeit von Jan Brandscheid (41.)) und Felix Fischer nach der Pause das 3:0 nachlegte (51.).

Beim SVE, der in der 71. Minute einen Gegentreffer hinnehmen musste, fehlten die leicht angeschlagenen Christopher Bibaku, Jason Kaluanga und Yannik Debrah. Coronabedingt mussten Edis Sinanovic, Simon Maurer, Ömer Yavuz und Benjamin Siga passen.

„Über weite Strecken war ich zufrieden. Allerdings haben wir in der ersten Halbzeit ein bisschen Kreativität und Lösungen im letzten Drittel vermissen lassen“, sagte Cinar.

Bis sich Winter-Neuzugang Linus Wimmer so richtig akklimatisieren kann, dauert es indes noch. Laut Cinar wird er nach seiner (kleineren) Knie-Operation erst jetzt herangeführt können.

Am Samstag erwartet den SVE nun eine interessante Standortbestimmung. Um 14 Uhr gastiert die U 23 von Mainz 05, aktuell Zweiter in der Regionalliga Südwest, in Trier. Angesetzt ist die Partie auf dem Rasen-Nebenplatz des Moselstadion-Geländes.