Fußball-Oberliga : Eintracht Trier gegen Emmelshausen: Der Erste trifft auf den Letzten

Trier Im Heimspiel am Mittwochabend mahnt SVE-Trainer Josef Cinar mehr Konzentration an.

Der Tabellenführer trifft auf den Tabellenletzten – auf dem Papier ist das eine klare Sache. Und auf dem Rasen? „Wenn wir ein frühes Tor erzielen und ins Laufen kommen, ist ein klares, solides Spiel zu erwarten. Aber: Viele Resultate in den vergangenen Wochen waren knapp. Wir müssen uns Siege hart erarbeiten“, sagt SVE-Trainer Josef Cinar vor der Begegnung zwischen dem Oberliga-Nordgruppen-Primus Eintracht Trier und Schlusslicht TSV Emmelshausen an diesem Mittwoch (19.30 Uhr, Moselstadion).

Der Coach hat registriert, dass der TSV zwar zuletzt viermal in Folge verloren hat – aber immer nur knapp. Am eigenen Anspruch, mit einem Sieg weiter an einer sehr guten Ausgangslage für die Meisterrunde im kommenden Jahr zu arbeiten, ändert das indes nichts.