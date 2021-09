Fußball-Oberliga : Eintracht Trier geht mit breiter Brust in die Sieben-Spiele-Wochen

Jason Kaluanga (hier im Gespräch mit Dominik Kinscher) steht Eintracht-Trainer Josef Cinar wieder zur Verfügung. Foto: Sebastian J. Schwarz/sjs / Sebastian J. Schwarz

Trier Vor dem SVE liegt eine anstrengen­de Zeit. Zum Auftakt geht’s an diesem Samstag zu Hause gegen Mülheim-Kärlich.

Nach der Zwangspause kommt das volle Programm: Fußball-Oberligist Eintracht Trier hat in den kommenden 22 Tagen insgesamt sieben Spiele zu absolvieren. Die zuletzt abgesagte Begegnung beim FV Engers wurde inzwischen für den Mittwoch, 6. Oktober, 19.30 Uhr, neu terminiert. Übernächste Woche Mittwoch (29. September, 19.30 Uhr) steht das Rheinlandpokalspiel bei der SG Ruwertal an, nächste Woche Mittwoch das Oberliga-Spiel beim TSV Emmelshausen (19.30 Uhr).

Drei knackige englische Wochen in Folge also, die Eintracht-Trainer Josef Cinar optimistisch angeht: „Wir haben eine gewisse Breite im Kader, die uns angesichts der vielen Spiele in dem kurzen Zeitraum helfen wird.“

Neben den Langzeitausfällen Tion Thaler (hat wieder mit leichtem Training begonnen), Maurice Roth und Leonel Brodersen stehen dem Coach – Stand Freitagnachmittag – alle Spieler zur Verfügung. Auch Jason Kaluanga, der nach einer Muskelblessur wieder im Teamtraining ist. Für den Belgier dürfte ein Startelf-Einsatz im Heimspiel an diesem Samstag (18.30 Uhr) im Moselstadion gegen die SG 2000 Mülheim-Kärlich allerdings noch zu früh kommen.

Die Eintracht geht die nächsten Aufgaben dank des jüngsten Auswärtssiegs im Prestigeduell bei der TuS Koblenz (2:0) mit breiter Brust an. Aber auch der Gegner kommt mit Selbstvertrauen an die Mosel. Mülheim-Kärlich ist seit vier Spielen ungeschlagen, mit zehn Punkten rangiert das Team auf Platz vier in der Tabelle der Oberliga-Nordgruppe. „Wir werden auf einen tief stehenden Gegner treffen, der kompakt verteidigt. Da müssen wir das Tempo hochhalten, geduldig sein und den Gegner zu Fehlern zwingen“, sagt Cinar.

Die ungewohnte Anstoßzeit um 18.30 Uhr resultiert aus den tagsüber noch laufenden Abbauarbeiten im Moselstadion nach dem SWT-Leichtathletik-Flutlichtmeeting am Freitagabend. Eine große Umstellung im Tagesablauf werde das für sein Team aber nicht nach sich ziehen, sagt Cinar, der guter Dinge ist, dass seine Mannschaft die Tabellenführung verteidigt: „Hinter uns liegt eine intensive und gute Trainingswoche.“