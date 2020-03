Kostenpflichtiger Inhalt: Fußball-Oberliga : Eintracht Trier: Geisterspiel in Elversberg, Unsicherheit mit Blick aufs Worms-Spiel

Das Coronavirus hat nun auch Folgen für den Spielbetrieb in der Fußball-Oberliga Rheinland-Pfalz/Saar. Das Auswärtsspiel von Eintracht Trier am morgigen Freitag, 19 Uhr, bei der SV Elversberg II wird ohne Zuschauer ausgetragen. Das hat der saarländische Club entschieden. Das ursprünglich in Wiesbach angesetzte Spiel wird im Zuge dessen auf den Kunstrasen in Elversberg zurückverlegt.

Die Entscheidung überrascht auf den ersten Blick, da die Zweitvertretung des Regionalligisten im Schnitt lediglich 140 Zuschauer pro Heimspiel hat. „Gegen Trier wären jedoch einige Zuschauer mehr gekommen“, sagte Club-Sprecherin Christina John am Freitagvormittag auf TV-Anfrage.

Die SV Elversberg wird auch das Regionalliga-Heimspiel der ersten Mannschaft gegen Hoffenheim II am Samstag ohne Publikum austragen. „Die Gesundheit der Menschen steht grundsätzlich an oberster Stelle und hat absolute Priorität. Der Verein hat eine große Verantwortung gegenüber seinen Zuschauern und wird sein Möglichstes tun, um das Risiko auf neue Infektionen mit dem Virus zu minimieren. Die SVE erachtet daher den Schritt, die Spiele – auch wenn sie nur an der Schwelle zur oben genannten Besuchergrenze stehen – ohne Zuschauer auszutragen, als notwendig und bittet ihre Partner, Fans und Stadionbesucher um Verständnis“, heißt es in einer Pressemitteilung der Saarländer.

Und was wird aus dem Heimspiel von Eintracht Trier am kommenden Mittwoch, 18. März, 19.30 Uhr, gegen Wormatia Worms? Stand Freitagvormittag soll die Partie mit Zuschauern im Moselstadion über die Bühne gehen – erwartet werden 1300 bis 1500 Fans. Das von der Stadt Trier bis Ende April verfügte Verbot von Veranstaltungen mit mehr als 1000 Besuchern gilt bislang lediglich in geschlossenen Räumen.

Seitens des Fußball-Regionalverbands Südwest gibt es keine Vorgabe zu Geisterspielen. Der Südwest-Verband orientiert sich in seinen Empfehlungen an Vorgaben, die für die Oberliga Baden-Württemberg gemacht werden. Darin heißt es, dass kein genereller Zuschauer-Ausschluss angeordnet wird und die Spiele „jeweils exakt unter den durch die jeweiligen örtlichen Behörden verfügten Bedingungen“ ausgetragen werden.