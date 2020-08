Fußball : Eintracht Trier: Generalprobe glückt doppelt

Trier Der SVE legt gegen Rot-Weiß Koblenz (1:1) einen beherzten Auftritt hin. Zufrieden sind die Club-Verantwortlichen auch mit dem Corona-Testlauf im Moselstadion.

Für Fußball-Oberligist Eintracht Trier kann die Saison losgehen. Sportlich unterstrich das letzte Testspiel der Vorbereitung gegen den Südwest-Regionalligisten Rot-Weiß Koblenz, dass bereits viele Rädchen ineinandergreifen – wenngleich es in der Schlussphase wild zuging. Das Resultat: 1:1. Trier ging früh durch Tim Garnier in Führung (6.), der im offensiven Mittelfeld eine neue Rolle zu finden scheint. Zu einfach kassierte der SVE allerdings den Ausgleich durch Alexis Weidenbach, der nach einer Ecke sträflich allein gelassen wurde (57.). „Mit der Art und Weise, wie wir aufgetreten sind, kann ich absolut zufrieden sein. Der Konkurrenzkampf ist groß“, resümierte Eintracht-Trainer Josef Cinar. Er ließ mit Simon Maurer und Jason Kaluanga zwei arrivierte Kräfte draußen, dies sei jedoch mitnichten ein Fingerzeig auf die Vergabe von Stammplätzen gewesen.

Nach dem Rheinlandpokal-Spiel beim SV Speicher am Sonntag (14.30 Uhr) startet die Eintracht am Samstag, 5. September, 14 Uhr, zu Hause gegen die Sportfreunde Eisbachtal in die Oberliga-Spielzeit.