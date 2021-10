Fußball-Oberliga : Dreimal Rot – und das Siegtor in der Nachspielzeit: Trier gewinnt Wahnsinnsspiel in Karbach

Dreimal Rot – und das Siegtor in der Nachspielzeit: Trier gewinnt Wahnsinnsspiel in Karbach

Karbach Die Eintracht steht mit dem Rücken zur Wand und holt dennoch einen Dreier - weil Henk van Schaik in der 96. Minute zum 1:0-Endstand trifft.

Wer dachte, der jüngste 4:4-,Wahnsinn‘ der Eintracht in Eisbachtal sei so schnell nicht zu toppen, sieht sich getäuscht. Im Auswärtsspiel am Dienstagabend in Karbach siegte der SVE durch ein Kopfballtor von Henk van Schaik in der sechsten Minute der Nachspielzeit – es war die letzte Aktion des Spiels, das zuvor durch drei (!) Rote Karten gegen die Gastgeber komplett aus den Fugen geraten war.