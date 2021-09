Eintracht Trier : Große Sehnsucht nach einem Sieg in Koblenz

Große Sehnsucht nach einem Sieg in Koblenz

Trier Fußball-Oberliga: Der SVE bangt vor dem Prestigeduell am Deutschen Eck noch um ein Spieler-Quintett.

Eintracht Trier gegen TuS Koblenz – das ist Prestige, Emotion, Rivalität. Für die Eintracht waren Fahrten ins Koblenzer Oberwerth-Stadion in der jüngsten Vergangenheit nicht vergnügungssteuerpflichtig. Die vergangenen drei Duelle – in der Oberliga (0:2), im Rheinlandpokal (3:5 nach Elfmeterschießen) und in der Regionalliga Südwest (0:1) – gingen verloren.