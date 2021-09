Eintracht Trier : Hiobsbotschaft vor dem Rheinlandpokalspiel in Kasel

Hiobsbotschaft vor dem Rheinlandpokalspiel in Kasel

Trier Der Fußball-Oberligist wird derzeit vom Verletzungspech heimgesucht. So wie es aussieht, hat sich Tim Garnier infolge eines Zweikampfs im jüngsten Heimspiel gegen Waldalgesheim einen Riss des vorderen Kreuzbands im linken Knie zugezogen – die endgültige Diagnose wird am Mittwoch feststehen.

Grundsätzlich ist der Kader der Eintracht breit aufgestellt, um Ausfälle adäquat zu kompensieren. Davon ungeachtet wird Cinar am Mittwochabend im Rheinlandpokalspiel beim Bezirksligisten SG Ruwertal (19.30 Uhr, Rasenplatz Kasel) rotieren. Spieler, die gegen Waldalgesheim weniger zum Zug kamen, dürften länger auf dem Platz stehen.

Am Weiterkommen gibt es indes keine begründeten Zweifel – sofern die Eintracht die Aufgabe nicht zu lässig angeht. Cinar: „Wie die Partie ausgeht, liegt in unserer Hand. Wir werden vorne unsere Chancen bekommen, die wir nutzen müssen. Und wir müssen aufmerksam in der Rückwärtsbewegung sein, da die SG Ruwertal auf Umschaltmomente setzen wird.“