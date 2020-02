Fußball-Oberliga : Eintracht Trier im Aufstiegscheck: Wenn nicht jetzt, wann dann …

Trier Schafft Eintracht Trier im dritten Anlauf nach dem Abstieg 2017 die Rückkehr in die Regionalliga Südwest? Der TV analysiert wenige Tage vor dem mit Spannung erwarteten Oberliga-Heimspiel gegen Wormatia Worms Chancen und Risiken.

Die Winter-Vorbereitung: Anders als in den Jahren zuvor verlief sie nahezu reibungslos. Das Wetter spielte mit, so dass die Mannschaft nicht nur auf Kunstrasen unterwegs war, sondern in der Endphase drei Testspiele auf Rasen austragen konnte. Das vom Trainerteam geplante Pensum konnte abgespult werden. Draufgesattelt wird außerdem inzwischen mit einer zusätzlichen Dienstagvormittags-Einheit für rund zehn bis zwölf Spieler, die dafür die nötige Zeit haben.

Doch an manchen Stellen ist das Aufgebot auf Kante genäht. Im Sturm hätte dem Team die Verpflichtung von Amodou Abdullei gut getan, der nach seiner Vertragsauflösung bei der TuS Koblenz zwischenzeitlich auf dem Markt war. So fehlt dem Kader eine erfahrene Alternative zu den Angreifern Jan Brandscheid und Tim Garnier. Gleiches gilt für die Torwartposition, wo der SVE mit Denis Wieszolek sehr gut besetzt ist. Doch dahinter gibt’s ausschließlich Nachwuchskräfte, die talentiert sind, mitunter aber noch flattrig agieren.

Um Ausfälle zu kompensieren, ist ein homogenes Aufgebot Gold wert. Hier hat die Eintracht mit einem Problem zu kämpfen. Für Spieler im Wartestand gibt es keine Möglichkeit, in der zweiten Mannschaft Spielpraxis zu sammeln, um so die Lücke zum Stammpersonal klein zu halten. Der SVE hat zwar inzwischen wieder eine Reserve, die muss sich aber von der D-Klasse aus erst wieder nach oben robben.

Von dem Selbstbewusstsein war auswärts in dieser Spielzeit bislang zu wenig zu sehen. Vier Siege, fünf Niederlagen – in der Fremde verkörpern die Moselaner nur Mittelmaß. Hier liegt ein Schlüssel für die Restsaison: Nur wenn es dem SVE gelingt, auch auswärts Dominanz auszustrahlen und Widerständen zu trotzen, ist er ein Titelkandidat.

Nach fünf Auswärtsniederlagen in Folge im Herbst inklusive der Pokal-Pleite in Engers machten Teile des Anhangs mit „Cinar-Raus-Rufen“ ihrem Unmut Luft – und das, obwohl der Coach für 2019 einen Zwei-Punkte-Schnitt pro Spiel für sich reklamieren kann.

Fazit: Die Eintracht hat es in der eigenen Hand, die Konkurrenz in Schach zu halten. Die Voraussetzungen dafür sind gegeben. Es gibt in dieser Saison keine Übermannschaft wie in den vergangenen zwei Saisons, als sich frühzeitig Homburg und Pirmasens (2017/2018) sowie Rot-Weiß Koblenz (2018/2019) vorne abgesetzt hatten. So dass für Trier gilt: Wenn nicht jetzt, wann dann …