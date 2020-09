Fußball-Oberliga : Eintracht Trier im Check: Wie es mit dem Aufstieg klappen kann

Eintracht-Trainer Josef Cinar formuliert klar, was er von der Mannschaft sehen will. Um möglichen Konflikten mit der aktuell geltenden Landes-Corona-Bekämpfungsverordnung aus dem Weg zu gehen, hat Eintracht Trier nach Auskunft von Geschäftsstellenleiter Björn Berens entschieden, vorerst noch kein professionellen Ansprüchen genügendes Mannschaftsbild zu machen. Die Verordnung erlaubt Sport in festen Gruppen mit bis zu 30 Personen. Inklusive des Betreuerstabs würde die abzulichtende Gruppe diese Zahl jedoch überschreiten. Foto: TV/Sebastian Schwarz