Fußball-Oberliga : Eintracht Trier: Im Moselstadion gilt jetzt 2G-Plus

Trier Nachdem Fußball-Oberligist Eintracht Trier infolge von Fanprotesten Abstand davon genommen hatte, ab diesem Wochenende bei Heimspielen nur noch Geimpfte und von einer Corona-Erkrankung Genesene ins Moselstadion zu lassen, greift nun beginnend mit der Partie gegen den SV Gonsenheim am Samstag eine 2G-Plus-Regelung.

Damit werden die Maskenpflicht und das Abstandsgebot hinfällig. Es gibt wieder eine Tageskasse, und die Kontakterfassung entfällt. Daneben hat der Verein eine Ausnahmegenehmigung erreicht, nach der auch 75 nicht-immunisierte und getestete Zuschauer ins Stadion können (Kinder unter zwölf Jahren fallen nicht in diese Gruppe).

Trotz Tageskasse wirbt der SVE für den freien Kartenvorverkauf. Tickets sind ab Donnerstag, 12 Uhr, unter eintracht-trier.com/tickets, in der Geschäftsstelle (offen am Donnerstag von 15 bis 17.30 Uhr) und an den Ticket-Regional-Vorverkaufsstellen verfügbar.