Fußball-Regionalliga : Stürmer von Eintracht Trier ein medizinisches Wunder?

Triers Angreifer Michael Omosanya (beim Kopfball) will sich trotz eines Syndesmosebandrisses ohne Operation durchbeißen. Foto: TV/Sebastian Schwarz

Trier Trotz einer Ruptur des Syndesmosebands will Michael Omosanya versuchen, ohne eine Operation weiterzuspielen. Derweil kündigen sich beim SVE die ersten vier Transfers an.

Kurz vor Beginn der Fußball-Weltmeisterschaft in Katar hatte sich Timo Werner von RB Leipzig das Syndesmoseband gerissen. Die Folge für den Nationalspieler: Turnier ade. So geht’s eigentlich allen Fußballern. Wenn das Halteband zwischen Waden- und Schienbein mehr oder weniger stark in Mitleidenschaft gezogen worden wird, ist die Stabilität am Sprunggelenk dahin – und damit ein Weiterspielen unmöglich. Dieses Schicksal ereilte etwa auch Maurice Wrusch von Eintracht Trier vor dem Regionalliga-Spiel Anfang Dezember in Ulm – er fällt erstmal aus und lässt die Verletzung konservativ behandeln.

Anders ist die Lage bei Michael Omosanya. Der 23-jährige Stürmer des Regionalligisten von der Mosel ist – nachdem er sich Ende September im Heimspiel gegen Rot-Weiß Koblenz eine Syndesmosebandverletzung zugezogen hatte – weiter aufgelaufen, wenn auch teilweise sichtbar unter Qualen.

In der Winterpause sollte nun eine Operation folgen – doch der für diesen Mittwoch angesetzte OP-Termin in Köln wurde abgeblasen. Grund: Neue, von der medizinischen Abteilung der luxemburgischen Nationalmannschaft vorgenommene Röntgenaufnahmen bestätigen zwar die Ruptur, doch Omosanya selbst fühlt im betroffenen Bereich keine weitreichende Instabilität. Deshalb will er nach Auskunft des Eintracht-Teammanagers Stefan Fleck erstmal ohne OP versuchen, die Verletzung in den Griff zu bekommen. „Es ist seine Entscheidung, die wir so akzeptieren“, sagt Fleck.

Es ist ein Vabanquespiel. Geht es gut, könnte man fast von einem medizinischen Wunder sprechen. Stellt Omosanya, nachdem er dem Fuß in der Weihnachtspause Ruhe gönnen konnte, allerdings fest, dass trotz Kräftigungsübungen und einer Therapie die Beschwerden bleiben, müsste erneut eine OP in Betracht gezogen werden, die ihn einige Wochen außer Gefecht setzt. In diesem Fall dürfte der SVE umgehend auf dem Transfermarkt reagieren müssen. Deshalb muss bis Ende Januar – dann schließt das Winter-Transferfenster – Klarheit über das weitere Vorgehen herrschen.