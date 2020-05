Eintracht Trier : Jetzt einsteigen! – Am Freitag startet Fan-Aktion

Trier Anhänger von Fußball-Oberligist Eintracht Trier organisieren eine virtuelle Busfahrt, um dem Verein unter die Arme zu greifen. Hier gibt’s Details zum Unterstützungs-Programm.

Was tun? Nichts tun ist auf jeden Fall keine Option für die Fans. Deshalb startet am Freitag ab 19.05 Uhr (in Anlehnung an das Entstehungsjahr des Vereins) der Verkauf von Bustickets für eine virtuelle Auswärtsfahrt. Die Einnahmen der vom Supporters Club Trier (SCT), von Insane Ultra, den Moselhaien 1993 und den Trierer Hautzen 1993 initiierten Fan-Aktion, die mit dem Verkauf von exklusiven Fanartikeln einhergeht, kommen dem SVE zugute. Sie sollen helfen, die Einnahmeausfälle des Vereins ein wenig zu lindern.