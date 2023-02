Fußball-Rheinlandpokal : Eintracht Trier: Kampf dem Viertelfinal-Fluch

Trier Der SVE musste sich zuletzt fünfmal in Folge in der Runde der letzten acht Teams geschlagen geben. Mit dem Pflichtspiel-Auftakt 2023 an diesem Samstag beim FC Rot-Weiß Koblenz soll die Schreckens-Bilanz endlich ein Ende haben.