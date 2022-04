Fußball-Oberliga : Eintracht Trier: Kantersieg nach kalter Dusche

Der SVE lässt sich in Wiesbach von einem frühen Rückstand nicht aus dem Konzept bringen. Wer alles beim 5:2-Erfolg traf - und was das jetzt im Aufstiegsrennen bedeutet.

Die Vorlage aus Worms hatte es in sich: Mit 5:0 hatte die Wormatia Gonsenheim zu Hause weggefiedelt. Trier war unter Zugzwang – und ließ sich nicht irritieren. Auch nicht vom frühen Gegentor, das die Moselaner im Gastspiel beim FC Hertha Wiesbach kassierten. Ein Pass von Steven Simon entlang der Grundlinie rutschte durch zu Merouane Taghzoute, der am zweiten Pfosten aus kurzer Distanz einschieben konnte (9.).

In dieser Szene war Trier nicht griffig genug – das änderte sich aber prompt. In der elften Minute erzielte Edis Sinanovic den Ausgleich – nach herrlichem Schnittstellenpass von Felix Fischer. Triers Außenbahnspieler profitierte beim Tor – sein erstes seit Mitte Oktober 2021 – allerdings auch von einer Umstimmigkeit in der Wiesbacher Hintermannschaft.