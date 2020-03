Fußball-Oberliga : Eintracht Trier: Keine Spiele – und kein Training?

Trier Weil das Moselstadiongelände gesperrt worden ist, fehlt dem SVE ein Platz für seine Übungseinheiten. Vorstandssprecher Alfons Jochem äußert sich derweil zu möglichen finanziellen Folgen der Spielpause.

Am gestrigen Freitagabend hätten die Moselaner bei der SV Elversberg II spielen sollen – die Partie wurde kurzfristig abgesagt. Sie ist genauso erst mal verschoben wie die anstehenden Eintracht-Partien gegen Wormatia Worms, den FC Karbach, den 1. FC Kaiserslautern II und Hassia Bingen in den nächsten zweieinhalb Wochen.

Übers Wochenende haben die Spieler erst mal individuelle Trainingspläne an die Hand bekommen. Der Coach sucht derweil nach Alternativen: „Wir müssen schauen, inwieweit wir in der Soccerhalle in Kenn oder in Fitnessstudios trainieren können.“ In den nächsten zweieinhalb Wochen nichts zu machen, sei jedenfalls keine Option.