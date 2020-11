Fußball : Leeds, DFL, Corona-Hilfen: Eintracht Trier im regen Schriftverkehr

Trier Kein Spielbetrieb bis mindestens Mitte Januar – für Fußball-Oberligist Eintracht Trier bleiben die Folgen der Corona-Pandemie finanziell eine Herausforderung. Mehrere Teammitglieder befinden sich wieder in Kurzarbeit, darüber hinaus versucht der SVE mit Aktionen und der Inanspruchnahme von Hilfsprogrammen Geld in die Kasse zu bringen.

Helfen würde dem SVE in der aktuellen Situation auch eine Zahlung von der Deutschen Fußball Liga (DFL) im Rahmen ihrer Ausbildungshonorierung. Jan Thielmann, der zwischen 2015 und 2017 in der Eintracht-Jugend aktiv war, absolvierte am 14. Dezember 2019 sein Bundesliga-Debüt im Dress des 1. FC Köln. Mitte Januar 2020 unterschrieb er dann einen Profivertrag beim FC.

Laut DFL kommen für die Saison 2019/20 103 Clubs in den Genuss von insgesamt rund 1,6 Millionen Euro. Das Problem: In der jüngst von der DFL veröffentlichten Liste fehlt Thielmann – anders als dessen Clubkameraden Noah Katterbach, Ismail Jakobs und Tim Lemperle. Ergo gibt’s aktuell auch kein Geld für den SVE.

Unterdessen muss die Eintracht auch in einer anderen Sache nachhaken: Im Zuge des Wechsels des Ex-Eintracht-Spielers Robin Koch vom SC Freiburg zu Leeds United sind die dem SVE aus dem Solidaritätsmechanismus des Weltverbands Fifa zustehenden rund 300 000 Euro noch nicht auf dem Vereins-Konto eingegangen. Jochem: „Wir gehen mit Leeds und den beteiligten Verbänden nun in den Schriftverkehr.“ In der Corona-Krise hilft diese Summe dem SVE indes nur bedingt – der Großteil des Geldes fließt in die Begleichung von Altverbindlichkeiten.