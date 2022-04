Eintracht Trier : Neuzugang Linus Wimmer: Locken und Leidenschaft sind zurück

Trier Er war Jugend-Nationalspieler, doch die Karriere des heute 24-Jährigen bekam einen herben Knick. Wie der Mittelfeldspieler damit umgeht – und warum er Psychologie studiert.

Mit Ridle Baku steht er immer noch in Kontakt. Damals, im Frühjahr 2013, standen Linus Wimmer und der heutige Bundesliga-Profi des VfL Wolfsburg gemeinsam auf dem Platz. Mit der deutschen U-15-Nationalmannschaft spielten sie unter anderem gegen Italien – mit dem heutigen 35-Millionen-Mann Manuel Locatelli in den Reihen.

Während Baku inzwischen zum erweiterten Kreis der deutschen A-Nationalmannschaft gehört, hat Wimmer den Sprung zu den Profis nicht geschafft. Dabei war der heute 24-Jährige in der Jugend im Nachwuchsleistungszentrum von Mainz 05 stets auf dem Level der Besten.

Wimmers Weg wurde nicht wegen ausbleibender Leistungen, sondern wegen körperlicher Probleme blockiert. Da­ran hat er noch heute in manch stiller Minute zu knabbern: „Ich bin nicht durchgedreht, sondern war verletzt. Das ist schwer zu verkraften.“ Aufgrund einer Schambeinentzündung war er im Übergang vom Jugend- in den Seniorenbereich ausgebremst. Viele nervende, zermürbende Monate lang. Wimmer versuchte alles. Er ließ sich an beiden Leisten operieren. Er fuhr durch ganz Deutschland für Cortison- und Eigenblutbehandlungen. Im zweiten U-23-Jahr war er beim FSV wiederhergestellt, doch da war der Zug zu den Profis abgefahren.