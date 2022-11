Fußball-Regionalliga Südwest : Liveticker: Eintracht Trier zu Gast in Offenbach

Liveticker: Eintracht Trier zu Gast in Offenbach

Offenbach Auswärtsspiel: Eintracht Trier tritt gegen die Offenbacher Kickers an. Spielbeginn ist 19 Uhr, verfolgt die Partie in unserem Liveticker.

Nach der bitteren 0:1-Heimniederlage zuletzt gegen Hessen Kassel tritt er SVE heute Abend bei Offenbach an. In der Summe werden mindestens 400 Fans den SVE anfeuern. Offenbach gilt als attraktivstes Auswärtsspiel in dieser Saison. Die Tradition des OFC und das 2011 neu errichtete reine Fußballstadion üben ihren Reiz aus. Hinzu kommt, dass es ein Match unter Flutlicht ist.