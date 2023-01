Fußball : Eintracht Trier: Testspielsieg gegen die KAS Eupen II

Trier Das leichte Schneetreiben hat die Partie nicht beeinflusst: Fußball-Regionalligist Eintracht Trier hat auf dem Kunstrasenplatz des Moselstadions das erste Testspiel in der Wintervorbereitung gegen die U 21 der KAS Eupen mit 3:1 gewonnen.

Testspieler Schacht von Preußen Münster durfte sich also nicht nur im Training, sondern nun auch in einem Spiel zeigen – er scheint also noch im Rennen zu sein. In der ersten Halbzeit agierte der 20-Jährige als Stürmer in vorderster Linie, nach der Pause dann etwas zurückgezogen als hängende Spitze.