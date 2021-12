Fußball-Oberliga Rheinland-Pfalz/Saar : Eintracht Trier muss hoffen: Bloß kein neuerlicher Saisonabbruch!

Bislang herrscht Zuversicht, dass der Ball im neuen Jahr weiterrollt. Was aber, wenn nicht? Dann gäbe es schlechte Nachrichten für Eintracht Trier. Foto: picture alliance/dpa/Tobias Hase

Trier/Salmrohr/Edenkoben/Karls­ruhe Würde coronabedingt der Spielbetrieb jetzt komplett eingestellt, würde der SVE in der Aufstiegsfrage in die Röhre gucken. Der FSV Salmrohr wäre dagegen manche Sorge los.

Die Hoffnung ist groß, dass es in den Fußball-Ligen nach der Winterpause im neuen Jahr weitergeht. Doch mögliche Folgen einer Ausbreitung der Omikron-Variante des Corona-Virus kann derzeit keiner präzise voraussagen.

Was wäre also, wenn mit den aktuellen Tabellenständen die Spielzeit abgebrochen werden müsste? Was würde das für die Oberligisten Eintracht Trier und FSV Salmrohr bedeuten?

Hintergrund Nachholspiele: Missmut in Trier und Salmrohr Für die im Dezember verlegten Oberliga-Partien von Eintracht Trier und des FSV Salmrohr stehen die Nachholtermine fest. Am 19. Februar 2022 spielt die Eintracht beim 1. FC Kaiserslautern II, der FSV empfängt parallel die TuS Koblenz (jeweils 14 Uhr). Am 5. März 2022 tritt Salmrohr in Engers an (15.30 Uhr), der SVE spielt zu Hause gegen Hassia Bingen (14 Uhr). Dass zwischen den Partien zwei Wochen liegen, schmeckt den beiden Trainern Josef Cinar (SVE) und Lars Schäfer (FSV) aus Gründen der Belastungssteuerung in der Vorbereitung mit Blick auf die am 19. März beginnende Meister- beziehungsweise Abstiegsrunde nicht. Die Polizei jedoch hat ihr Veto gegen die Austragung der ersten SVE- und FSV-Nachholspiele am 26. Februar eingelegt – mit Verweis auf die Bindung von Beamten am Karnevalswochenende. Bleibt jedoch die Frage, ob coronabedingt der Straßenkarneval nicht nahezu komplett ausfallen wird. ⇥(bl)

Mit Blick auf die Oberliga Rheinland-Pfalz/Saar bestätigen Oliver Herrmann, Geschäftsführer des Fußball-Regional-Verbands Südwest, und Jonas Ochs, Referent der Geschäftsführung der Regionalliga Südwest GbR, folgendes Vorgehen, wenn jetzt vorzeitig Schluss wäre mit der Saison:

Aufsteiger: Dem Regional-Verband Südwest wäre es erlaubt, einen direkten Aufsteiger in die Regionalliga Südwest sowie einen Teilnehmer an einer potenziellen Aufstiegsrelegation mit den Zweiten der Oberligen Hessen und Baden-Württemberg zu melden. Grund: Als Voraussetzung dafür hat die Regionalliga Südwest festgelegt, dass mindestens 75 Prozent der Mannschaften in der Oberliga 50 Prozent aller Meisterschaftsspiele absolviert haben müssen. Mit Blick auf die Teams in der Nord- und Südstaffel der Oberliga Rheinland-Pfalz/Saar ist das erfüllt. Alle 24 Teams haben mindestens 17 Partien bestritten – das ist die Hälfte der insgesamt im Modus mit Vorrunde und anschließender Meister- beziehungsweise Abstiegsrunde vorgesehenen 34 Partien.

Quotientenregel: Da die Vorrunde weder in der Nord- noch Südstaffel der Oberliga komplett absolviert ist, würde die Quotientenregel darüber befinden, wer beim Übereinanderlegen beider Staffeln derzeit Gesamt-Erster und -Zweiter ist. Stand jetzt wäre Wormatia Worms als Süd-Erster mit einem Quotienten von 2,5 (45 erzielte Punkte geteilt durch 18 absolvierte Partien) die Nummer eins und direkter Aufsteiger. Eintracht Trier als Nord-Erster wäre möglicher Qualifikant für eine Aufstiegsrunde – mit einem Quotienten von 2,3 (46 Punkte in 20 bislang absolvierten Spielen).

Aufstiegsrelegation: Ob im Zuge eines coronabedingten Saisonabbruchs eine Aufstiegsrelegation mit den drei Oberliga-Zweiten ausgetragen werden könnte, ist offen. Möglicherweise ja, weil die Regionalliga Südwest als Spielklasse des Profifußballs eingestuft worden ist. Falls eine Aufstiegsrunde nicht möglich ist, würde zur Bestimmung des besten Zweiten aus den Staffeln Rheinland-Pfalz/Saar, Hessen und Baden-Württemberg ebenfalls die Quotientenregel angewendet.

In dieser Rechnung würden momentan die Stuttgarter Kickers das Rennen machen – sie erreichen mit einem Quotienten von 2,316 (44 Punkte, 19 Spiele) einen besseren Wert als Eintracht Trier (2,3) und der SC Hessen Dreieich (2,05 – 41 Punkte, 20 Spiele). Die Kickers profitieren dabei von einem Urteil am Grünen Tisch: Die Ende November kurzfristig wegen Coronafällen beim Gegner Dorfmerkingen verlegte Partie wurde mit 3:0 für Stuttgart gewertet. Dorfmerkingen hat dem Urteil zugestimmt.

Der SVE würde also in Sachen Aufstieg in die Röhre schauen.

Absteiger: Würde jetzt ein Saisonabbruch erfolgen, würde die Saison in der Oberliga Rheinland-Pfalz/Saar abseits der Meldung von Aufsteigern im Übrigen annulliert werden. Das heißt, es gäbe keine Absteiger – und der um den Klassenerhalt kämpfende FSV Salmrohr wäre aus dem Schneider.