Nach der achten Niederlage in Folge „Rom wurde auch nicht an einem Tag erbaut“ – Aussagen bei Eintracht Trier lassen aufhorchen

Der Grat im Fußball zwischen Durchhalteparolen und realistischen Einschätzungen der Lage ist manchmal schmal. Andreas Zimmermann, seit zehn Tagen neuer Trainer von Eintracht Trier, wird nicht müde, angesichts zweier Niederlagen in den ersten beiden Partien seiner Ägide auf einen unweigerlichen Prozess hinzuweisen. Plakativ sagte er nach der 1:3-Heimniederlage gegen den Bahlinger SC: „Rom wurde auch nicht an einem Tag erbaut.“ Was er damit meinte: „Es hat doch keiner gesagt, dass es einfach wird. Jedes Tor, jeden Punkt, jeden Sieg musst du dir knüppelhart erarbeiten. Das dauert einen Moment. Wir müssen ein Stück weit Geduld haben. Aber wir müssen dran glauben. Ich sage: Wir packen das. Weil die Jungs das drauf haben!“