Fußball-Regionalliga : Eintracht Trier: Neue Termine im Spielplan

Trier Das Nachholspiel in Hoffenheim ist festgezurrt worden. Außerdem wird das Heimspiel gegen Hessen Kassel verlegt.

Im Spielplan von Eintracht Trier ist weiter Bewegung. Wie die Fußball-Regionalliga Südwest GbR gestern mitteilte, wird das Nachholspiel des SVE bei der TSG Hoffenheim II am Dienstag, 1. November – also an Allerheiligen – um 19 Uhr ausgetragen.