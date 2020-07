Regionaler Fußball : Eintracht Trier: Neuerungen im Testspielprogramm

Trier Im Testspielprogramm von Fußball-Oberligist Eintracht Trier für die Sommervorbereitung gibt es Änderungen und Ergänzungen.

Neu aufgenommen wurden Vorbereitungspartien beim Rheinlandliga-Aufsteiger FC Bitburg (Freitag, 7. August, 19 Uhr, in Bitburg) sowie gegen den Oberliga-Konkurrenten Röchling Völklingen (Samstag, 22. August, Uhrzeit und Ort noch offen). Die Partie gegen den Südwest-Regionalligisten Rot-Weiß Koblenz (ursprünglich geplant am 15. August) wird nach Auskunft von SVE-Trainer Josef Cinar auf Donnerstag, 27. August, verschoben. Gespielt werde in Trier (19.30 Uhr). Grund: Mitte August ist Koblenz im Rheinlandpokal-Halbfinale zu Gast beim FC Karbach. Eine für den 26. August vorgesehene Partie gegen Racing FC Union Luxemburg ist nicht mehr im Plan.