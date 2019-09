Fußball-Oberliga : Eintracht-Duell mit der TuS Koblenz: Jetzt schlägt’s zehn!

Extra

Früh aufstehen heißt es an diesem Samstag für Anhänger der TuS Koblenz und von Eintracht Trier – sowie Beamte der Polizei. Da die Ultras von „Inferno Koblenz“ dazu aufgerufen haben, sich am Morgen um 7 Uhr an der Porta Nigra zu treffen, um nach einem Frühstück von dort zum Start ihrer Demo gegen 34 verhängte Betretungsverbote an die Hochschule Trier zu gehen, gibt’s bei den Trierer Ultras eine Planänderung. Die Gruppe „Insane“ ruft dazu auf, sich nicht wie bislang kommuniziert um 11 Uhr sondern bereits um 6.45 Uhr an der Porta zu treffen.

Das wiederum ruft die Polizei auf den Plan. Auf TV-Anfrage teilt Karl-Peter Jochem aus der Pressestelle des Polizeipräsidiums Trier mit: „Die Pläne sind uns bekannt. Wir haben unsere Einsatzkonzeption entsprechend angepasst und werden vor Ort im Einsatz sein.“