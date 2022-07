Fußball : Eintracht Trier: Ein ordentlicher Testspiel-Aufgalopp

Geisfeld Es dauert lange, ehe Eintracht Trier im ersten Testspiel beim Bezirksligisten SG Geisfeld das erste Tor erzielt. Am Ende wird’s standesgemäß. Ein Testspieler ist doppelt erfolgreich. Für einen Trierer ist’s indes ein schmerzhafter Abend.

Mit einem 6:0-Sieg beim Bezirksligisten SG Geisfeld/Rascheid/Reinsfeld ist Regionalliga-Aufsteiger Eintracht Trier am Freitagabend in den Reigen der Sommer-Vorbereitungsspiele gestartet.

Vor rund 400 Zuschauern auf der Hybridrasenanlage in Geisfeld dauerte es bis zur letzten Aktion in der ersten Halbzeit, ehe die Moselaner den ersten Treffer markierten – Maurice Wrusch sorgte mit einem Flachschuss für die Führung, die der SVE nach der Pause sukzessive ausbaute. Testspieler Tom Fladung traf zum Trierer 2:0 (53., aus kurzer Distanz) sowie 5:0 (66., Kopfball nach Flanke von Probespieler Nino Lacagnina). Fladung lief nach der Pause im zentralen Mittelfeld auf, Lacagnina spielte 90 Minuten durch - vornehmlich im rechten Mittelfeld. Als dritter Testspieler kam in der ersten Halbzeit Rechtsverteidiger Kristina Luburic zum Einsatz.

Beim Stand von 0:0 hatte Trier in der 29. Minute etwas Glück, nicht in Rückstand zu geraten – Geisfelds Andre Lochen traf mit einem abgefälschten Schuss nur die Latte.

In ihrem nächsten Testspiel trifft die SG am Freitag, 8. Juli, 19.30 Uhr, in Rascheid auf den Rheinlandligisten FSV Trier-Tarforst. Die Eintracht ist schon an diesem Samstag wieder gefordert – um 15 Uhr trifft der SVE in Bischofsdhron auf den Regionalliga-Absteiger TSV Schott Mainz.