Eintracht Trier : Pause bedeutet Stress für Führungscrew

Trier Fußball: Schwierige Zukunftsplanung beim SVE. Gibt’s Geld aus Bundestopf?

Zum einen aus sportlicher Sicht. Die Mannschaft hatte einen super Lauf – sie geht als unangefochtener Spitzenreiter der Gruppe Nord in die Unterbrechung. Wie lange sie dauert, ist ungewiss. Das heißt fürs Trainerteam: Erstmal improvisieren. „Sollte in diesem Kalenderjahr nicht mehr trainiert werden können, müssen wir überlegen, ob wir die Jungs erst mal in eine zehntägige Pause schicken und ihnen dann Lauftrainingspläne an die Hand geben“, sagt Trainer Josef Cinar.