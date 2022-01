Fußball : Eintracht Trier: Personalplanung geht auf die Zielgerade

Trier Beim Oberliga-Tabellenführer geht‘s an die finale Durchleuchtung des Kaders. Die Frage dabei: Ist das Aufgebot für den Aufstiegskampf gerüstet?

Und dennoch: Gerade in der ersten Halbzeit schlugen beide Teams ein hohes Tempo an. „Da haben wir schnell gespielt. Die zweite Halbzeit war dann etwas zerfahrener von uns, da waren wir nicht so druckvoll und hatten nicht die Klarheit in den Aktionen“, sagte SVE-Trainer Josef Cinar.