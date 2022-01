Fußball : Eintracht Trier: Probespieler aus der Region überzeugen

Trier Julius Kalweit und Maurice Wrusch hinterlassen einen guten Eindruck. Test gegen Völklingen an diesem Samstag.

„Warum in die Ferne schweifen, wenn das Gute liegt so nah?“ – diese Redensart könnte bei Fußball-Oberligist Eintracht Trier (erneut) mit Leben gefüllt werden. Sowohl Julius Kalweit (19, TuS Mosella Schweich) als auch Maurice Wrusch (21, FVH Morbach) haben nach Auskunft von SVE-Teammanager Stefan Fleck als Probespieler beim Tabellenführer der Oberliga-Nordgruppe Eindruck hinterlassen: „Ihre Leistungen haben und sehr gut gefallen.“ Die Folge: Die Probetrainings der beiden Mittelfeldspieler wurden beziehungsweise werden ausgedehnt, Gespräche werden intensiviert.

Ende kommender Woche soll sich laut Fleck zudem ein weiteres Talent aus der Region im SVE-Training beweisen dürfen. Mohammad Rashidi vom Rheinlandligisten FSV Tarforst wurde eingeladen. Fleck: „Er kommt über die linke Seite und ist ein sehr interessanter Spieler, der in Tarforst bereits den nächsten Schritt nach vorne gemacht hat.“

Alexander Shehada, der einst auch beim FSV in der Jugend aktiv war und zuletzt beim SVE ein Probetraining absolviert hat, wird derweil zumindest vorerst nicht zur Eintracht wechseln und damit in seine Heimatstadt zurückkehren. Fleck: „Wir konnten ihm keine schnelle Entscheidung mitteilen, da wir uns noch andere Akteure anschauen wollen. Von daher wird er jetzt erstmal den Rest der Saison bei seinem Club VfV Hildesheim in der Regionalliga Nord absolvieren. Vielleicht ergibt sich im Sommer eine neue Chance.“