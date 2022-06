Eintracht Trier : Regionalliga-Aufstieg: Schaurig-schönes Relegations-Doppel

Foto: TV/David Schmidt

Stuttgart/Trier Nach dem 3:0-Auftaktsieg der Stuttgarter Kickers gegen Stadtallendorf spielt Trier nun zuerst am Samstag, 14 Uhr, in Stadtallendorf – und am Dienstag, 19 Uhr, im Moselstadion gegen die Kickers. Markus Lösch, einst beim SVE und den ,Stukis‘ aktiv, blickt auf die Tage der Entscheidung.

Was war, ist Schall und Rauch. Die bisherige Saison kann noch so gut gewesen sein – jetzt fängt nochmal alles bei ,Null‘ an. 180 Minuten entscheiden über Wohl oder Wehe. Für zwei Clubs wird’s schaurig, für einen Verein mega-schön.

Eintracht Trier, Stuttgarter Kickers, Eintracht Stadtallendorf – nur ein Team aus dem Trio der Vizemeister aus den Oberliga-Staffeln Rheinland-Pfalz/Saar, Baden-Württemberg und Hessen kann noch ein Ticket für die Fußball-Regionalliga Südwest lösen. „Es ist natürlich bitter, dass du trotz einer starken Saison nicht aufsteigt – das trifft auf alle drei Vereine zu. Andererseits muss man die Relegation jetzt als Chance begreifen, den Aufstieg doch noch schaffen zu können“, sagt Markus Lösch. Der 50-jährige Ex-Profi weiß, wovon er spricht: „Ich bin als Spieler mit dem SSV Ulm 2007 mit 76 Punkten Zweiter hinter dem Aufsteiger Sandhausen geworden. Damals gab es für den Oberliga-,Vize‘ leider keine Aufstiegschance über eine Relegation.“

Eintracht-Ecke Karteninfos, Relegationsmodus und neue Verträge Tickets fürs Kickers-Spiel: Nach dem 3:0-Sieg der Stuttgarter Kickers gegen Eintracht Stadtallendorf spielt Eintracht Trier in der Regionalliga-Aufstiegsrunde am Samstag, 14 Uhr, zunächst auswärts in Stadtallendorf. Am Dienstag, 14. Juni, 19 Uhr, steht dann das Heimspiel gegen Stuttgart an. Der freie Vorverkauf für das Kickers-Spiel läuft online und an den Ticket-Regional-Vorverkaufsstellen. Die SVE-Geschäftsstelle öffnet zudem am Montag von 10 bis 12.30 Uhr zum Ticketverkauf. Aufstiegsrunden-Modus: Gespielt wird in einer einfachen Punktrunde „Jeder gegen Jeden“, bei der jeder Teilnehmer jeweils ein Heim- und ein Auswärtsspiel absolviert. Der Erstplatzierte der Punktrunde steigt auf und wird nach folgenden Kriterien ermittelt: 1) Punkteverhältnis 2) Tordifferenz 3) Anzahl der erzielten Tore 4) Direktvergleich 5) Auswärts erzielte Treffer zählen doppelt für den Direktvergleich 6) Sonderregelung: Wenn nach dem dritten Spiel vollkommene Gleichheit aller Kriterien bei den zwei Teams herrscht, die sich im dritten Spiel gegenüberstehen: Verlängerung 2 x15 min, ggf. Elfmeterschießen nach Fifa-Richtlinien 7) Sollte durch alle genannten Kriterien keine Entscheidung über den Bestplatzierten gefallen sein, entscheidet das Los. Verträge: Henk van Schaik, der aktuell nach einer Knieverletzung an seinem Comeback arbeitet, hat bei der Eintracht seinen Vertrag um ein Jahr bis 30. Juni 2023 verlängert. „Ich bin sehr froh, dass die Eintracht mir trotz meiner Verletzung weiterhin das Vertrauen schenkt. Ich bin seit zwei Jahren jetzt in Trier und fühle mich fast schon wie zu Hause“, wird der Abwehrspieler in einer Mitteilung zitiert. Verteidiger Janik Faldey, Kapitän von Triers U 19, hat einen Zwei-Jahres-Vertrag bis 2024 unterzeichnet. Faldey: „Für mich als gebürtiger Trierer ist es ein Privileg, weiterhin die Porta auf der Brust zu tragen und meine ersten Erfahrungen beim SVE im Herrenbereich zu sammeln.“ ⇥(bl)

Lösch, seit elf Jahren Leiter Scouting beim VfB Stuttgart, hat einen besonderen Blick auf die Regionalliga-Relegation. Hat er doch sowohl bei Eintracht Trier (2002 bis 2004 sowie in der Saison 2005/06) als auch bei den Stuttgarter Kickers (vor allem in den 1990er Jahren) gespielt. „Bei den Kickers bin ich in den Profibereich gekommen. In Trier hatte ich vor allem super zwei Jahre in der zweiten Liga. Auch privat habe ich dort mein Glück gefunden, meine Frau kommt aus Trier“, sagt Lösch, der es schade findet, dass mindestens einer der beiden Vereine in der Relegation in die Röhre schauen wird.

Die Kickers haben im ersten Spiel der Runde am Mittwochabend mit einem 3:0-Heimsieg gegen Stadtallendorf schon mal ein dickes Ausrufezeichen gesetzt. Damit bewahrheitete sich, was Lösch prophezeit hatte: „Dass sich die Kickers nach dem letzten Spiel in der Oberliga Baden-Württemberg schon vier Minuten lang als Meister fühlten, ehe Freiberg im Fernduell doch noch in Nöttingen den Siegtreffer erzielte und vorbeizog, war natürlich enorm bitter. Doch als Spieler kannst du schnell wieder den Fokus auf die nächste Aufgabe lenken.“

Die ,Stukis‘ liegen in der ewigen Zweitliga-Tabelle immer noch auf Platz acht. „Entsprechend groß sind auch heute noch die Wucht und Tradition, die diesen Verein umgeben, auch wenn in den vergangenen Jahren viel gebröckelt ist“, sagt der gebürtige Stuttgarter Lösch, dem gleichfalls die jüngste Euphorie rund um Eintracht Trier imponiert: „Durch einen sehr guten Freund aus Trier habe ich die Bilder von den beiden Toren in der Nachspielzeit beim 2:1-Sieg gegen Worms gesehen. Was da im Moselstadion abging, war Wahnsinn.“

Die Kickers haben vorgelegt – am Samstag, 14 Uhr, spielt Trier nun in Stadtallendorf, ehe am Dienstag, 14. Juni, 19 Uhr, der SVE zu Hause Stuttgart zur letzten Partie empfängt. Vor- oder Nachteile liest Lösch aus dem Spielplan nicht heraus: „Ziel jeder Mannschaft muss es in so einer Runde sein, beide Spiele zu gewinnen. Dann ist es egal, was die anderen machen.“

Markus Lösch ist heute Scouting-Leiter beim VfB Stuttgart. Foto: privat