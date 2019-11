Vorschau aufs Oberliga-Spiel in Gonsenheim : Eintracht Trier: Schluss mit der Zufriedenheit

Foto: Verein Eintracht Trier Logo.

Trier Trainer des SVE mahnt im Spiel bei den Mainzern Blick aufs Wesentliche an.

Immer wieder sonntags ... ist die Bilanz von Fußball-Oberligist Eintracht Trier ausbaufähig. Von den bis dato letzten sieben an einem Sonntag ausgetragenen Oberliga-Partien entschied der SVE nur eine für sich. Beim Aufsteiger SV Gonsenheim können die Moselaner am morgigen Sonntag (15 Uhr, Kunstrasen Gonsenheim) an der Bilanz feilen.

Dass der SVE zuletzt auswärts drei Partien in Folge verloren hat, würde Eintracht-Coach Josef Cinar am liebsten aus den Köpfen streichen. „Ich lasse keine Diskussion da­rüber zu, dass wir auswärts zuletzt ein anderes Gesicht gezeigt haben“, sagt der Coach. Gleichwohl wurden die Auftritte in Mechtersheim (1:2), Pfeddersheim (0:3) und Diefflen (0:2) seziert. Cinar: „Nach dem Derbysieg gegen die TuS Koblenz hat sich bei uns so ein bisschen Zufriedenheit eingeschlichen. Wir wurden ein bisschen nachlässig, was sich in den Auswärtspartien gerächt hat.“

Eintracht-Ecke Schulter-OP bei Anton gut verlaufen Christoph Anton ist am Donnerstag in Köln erfolgreich an seiner lädierten Schulter operiert worden. Der 28-jährige Mittelfeldspieler hatte den geplanten Eingriff vorgezogen, weil er derzeit ohnehin mit einem Muskelbündelriss ausfällt. „Die Operation ist sehr gut verlaufen. Ich trage jetzt sechs bis acht Wochen eine Schiene und werde in den nächsten Wochen viel Zeit in der Physiopraxis verbringen“, teilte Anton dem TV mit. Wann er mit Rad- und Lauftraining beginnen kann, stehe noch nicht fest. ⇥(bl)

Der Eintracht fehlte der Blick aufs Wesentliche. Der Trainer glaubt, dass der nun wieder geschärft sei: „Es wird spannend zu sehen sein, wie wir uns in Gonsenheim präsentieren.“ Das Team aus dem Mainzer Stadtteil hat in sieben Heimspielen in dieser Saison noch nicht verloren. „Gonsenheim ist ein ebenso guter Aufsteiger wie Dudenhofen – vielleicht spielerisch nicht ganz so stark, dafür aber kämpferisch. Gonsenheim verfügt über mehrere großgewachsene Spieler, da müssen wir hohe Bälle ins Zentrum vermeiden“, sagt Cinar.

Er hofft, dass sein Team auf dem Kunstrasen technische Vorteile ausspielen kann. Statt langen Bällen soll Kurzpasspiel Trumpf sein. Inwieweit sich das auch personell in der Startelf niederschlagen wird, wollte Cinar noch nicht verraten.

Neben den länger verletzten Maurice Roth und Christoph Anton (siehe Eintracht-Ecke) stehen Fragezeichen hinter den Einsätzen von Denis Wieszolek (er wird wegen Nackenproblemen womöglich fitgespritzt) und Kevin Heinz. Der flinke Techniker plagt sich augenscheinlich nun schon länger mit hartnäckigen Rückenschmerzen herum, die ihn in seinem Spiel enorm bremsen.