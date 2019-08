Fußball-Oberliga: Eintracht Trier: Schwere Verletzung von Thayaparan trübt 4:1-Sieg in Karbach (mit Videos)

Eintracht Trier: Schwere Verletzung von Thayaparan trübt 4:1-Sieg in Karbach (mit Videos)

Karbach Triers Mittelfeldspieler springt die Kniescheibe raus - Der SVE dreht nach einem frühen Rückstand die Partie durch Tore von Heinz, Salem, Sinanovic und Anton

Solch eine Konstellation wünscht sich keine Mannschaft. Zwei verletzungsbedingte Wechsel auf derselben Position in einem Spiel – und das binnen weniger Minuten. Eintracht Trier hatte dies im Auswärtsspiel beim FC Karbach zu verkraften. In der 31. Minute musste ,Sechser‘ Maurice Roth vom Platz, nachdem er einen Schlag an die Halsschlagader abbekommen hatte, der ihm sprichwörtlich die Luft nahm und Schwindelgefühle erzeugte.