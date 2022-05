Fußball-Oberliga : Triers Sechs-Spiele-Mammutwochen – und drei Schlüssel zum Erfolg

Trier Die Eintracht empfängt an diesem Samstag Ludwigshafen, einen Mitkonkurrenten um den Aufstieg. Wie ein SVE-Akteur in der Ferne mitfiebert.

Wenn Eintracht Trier im Heimspiel an diesem Samstag (14 Uhr, Moselstadion) alles daran setzt, Verfolger Arminia Ludwigshafen in der Meisterrunde der Fußball-Oberliga auf Distanz zu halten, wird einer in den Niederlanden nervöser sein als mancher Akteur auf dem Rasen. Eintracht-Innenverteidiger Henk van Schaik kann nach seiner Knie-Operation vor gut einem Monat zurzeit nur aus der Ferne mitfiebern. „Ich verspüre fast mehr Spannung, als wenn ich selber auf dem Rasen stehen würde. Als Beobachter von außen hast du keine Kontrolle über das Geschehen auf dem Platz. Das ist echt schwierig“, sagt van Schaik, der zurzeit bei seinen Eltern in Leiden in der Provinz Südholland wohnt und dort die ersten Schritte der Reha vollzieht. „Kräftigungsübungen, Radfahren auf dem Ergometer, Training der Mobilität – das ist derzeit schon machbar. Es geht aufwärts, nachdem ich in den ersten Tagen nach der Operation am Knorpel und Meniskus selbst bei einfachsten Dingen, etwa beim Aufstehen, Hilfe brauchte. Das Gefühl im Knie ist richtig gut“, berichtet van Schaik, der am Freitag einen MRT-Termin in Köln hatte. Anfang der Woche gibt’s die Ergebnisse.