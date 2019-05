Fußball-Oberliga : Eintracht Trier siegt 2:0 und erhält sich Mini-Chance auf Aufstiegsrelegation

Trier Eintracht feiert einen 2:0-Arbeitssieg gegen Emmelshausen. Neue Pointe im absurden Rennen um die Regionalliga.

Der TSV Emmelshausen, dem dank des Klassenverbleibs der SG Sonnenhof Großaspach in der 3. Liga der 15. Rang in der Oberliga zum Klassenerhalt reichen kann, wenn der Relegationsvertreter aufsteigt, verteidigte in einer 4-1-4-1-Formation gut. Die Nadelstiche nach vorne piksten allerdings nur kaum. Marvin Etzkorn verzog mit dem ersten Abschluss der Gäste in der 24. Minute weit. Und Eric Peters brachte aus spitzem Winkel nur einen Kullerball zustande (41.).

Kurz nach der Pause hatte Trier Riesenglück, nicht in Rückstand zu geraten. Nach einem Außenristzuspiel von Delil Arbursu brachte Peters das Kunststück fertig, den Ball aus acht Metern Torentfernung über die Latte zu jagen (49.). Emmelshausen blieb am Drücker – Trier war in die Defensive gedrängt. Ein Treffer von Peters wurde wegen Abseits aberkannt (59.), bei einem Schuss von Etzkorn musste Triers Torwart Denis Wieszolek beherzt eingreifen (64.). Ein mit vollem Risiko genommener Volleyschuss von Arbursu wurde nicht belohnt (78.).

Mit dem Sieg ist Trier auf Platz sechs geklettert. Was heißt das für die Aufstiegsrelegation, für die theoretisch Rang vier reichen könnte, wenn der Zweit- und Drittplatzierte auf eine Teilnahme verzichten? Es bleibt weiterhin ziemlich undurchsichtig und absurd. Der Zweite Pfeddersheim will nicht aufsteigen. Auf den Dritten Völklingen, das wohl die Relegation bestreiten will, beträgt Triers Rückstand drei Punkte. Vierter ist die TuS Koblenz, deren Vorstandsmitglied Remo Rashica mitgeteilt hat, den Antrag auf Teilnahme an der kommenden Saison in der Regionalliga Südwest sowie die von ihm hinterlegte Kaution in Höhe von 35 000 Euro zurückgezogen zu haben. Die TuS reagierte darauf mit einer Meldung auf der eigenen Homepage: „Bezüglich des heute in der Rhein-Zeitung erschienenen Interviews mit Remo Rashica betont die TuS Koblenz ausdrücklich, dass Herr Rashica nicht befugt ist, den Antrag auf Lizenzierung zur Regionalliga Südwest zurückzunehmen. Alle weiteren Schritte werden vom Verein geprüft und in den kommenden Tagen entsprechend kommuniziert.“ Der auf Rang fünf liegende FV Engers hatte schon früher mitgeteilt, im Fall der Fälle die Regionalliga finanziell nicht stemmen zu können.