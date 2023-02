Analyse : Zehn neue Spieler bei Eintracht Trier! Warum das ein Segen und ein Fluch sein kann

Die Verpflichtung von Alexander Cvetkovic ist nun auch offiziell in trockenen Tüchern. Passend zur aktuellen Kadergröße bei Eintracht Trier erhält er die Rückennummer 33. Foto: Eintracht Trier

Analyse Trier Ist der SVE in einen blinden Kaufrausch verfallen oder notwendigerweise stärker tätig geworden als zunächst geplant? Der TV nimmt den XXL-Kader und die Überlegungen der sportlichen Führung unter die Lupe.

Die Kabine der ersten Mannschaft von Eintracht Trier im altehrwürdigen Backsteingebäude auf dem Moselstadiongelände war noch nie eine ausladende Wohlfühl-Oase. Fortan wird es dort noch enger als ohnehin schon.

Nach dem Ende der Winter-Transferperiode stehen aktuell 33 (!) Spieler beim SVE unter Vertrag. Normalerweise würde es da bei den allermeisten Clubs heißen: Aufgebot ausdünnen, sofort! Die Eintracht hingegen hat bewusst den Kader aufgebläht.

Was dahinter steckt

Da ist zum einen die sportliche Situation. Der SVE muss sich mächtig strecken, um nicht direkt wieder in die Oberliga abzusteigen. In der Analyse der bisherigen Saison wurden Defizite im Offensiv- und Defensiv-Spiel klar ausgemacht. Mit Verstärkungen will die Eintracht das Team für den Kampf um den Klassenerhalt so gut wie möglich rüsten.

Daneben gibt es derzeit einige Ausfälle und angeschlagene Spieler. Aus der jüngeren Vergangenheit weiß die Club-Führung, wie schnell das zu Nöten führt. Wann Michael Omosanya, Maurice Wrusch (beide Syndesmoseband-Verletzungen), Ömer Yavuz (Ödem), Maurice Roth (Probleme am operierten Knie, im Optimalfall steigt er im Trainingslager wieder voll ein), Jason Thayaparan und Tim Garnier (Rekonvaleszent nach Kreuzbandriss) wieder zu 100 Prozent einsatzfähig sein werden, ist unklar.

Hinzu kommen die Abgänge von Linus Wimmer und Gabriel Weiß sowie die Entscheidung des Vereins, sportlich nicht mehr auf Jason Kaluanga und Benjamin Siga zu setzen.

Was von den Neuen zu halten ist

Die Eintracht hat im Herbst für ihre Verhältnisse viel Geld unter Sponsoren und Gönnern akquiriert, um im Winter auf dem Transfermarkt tätig werden zu können. Gleichzeitig sind Winter-Wechsel immer schwierig – schließlich sind zu diesem Zeitpunkt keine Spieler, die irgendwo als Stammkräfte voll im Saft stehen und vor Selbstvertrauen strotzen, zu bekommen. Das zeigt sich auch an den Zugängen beim SVE: Mittelfeld-Lenker Ersin Zehir, Offensivkraft Mounir Bouziane und Außenverteidiger Gianluca Lo Scrudato waren zuletzt ein halbes Jahr vereinslos. Das trifft offenbar auch auf den Mittelfeldspieler Alexander Cvetkovic aus England zu, dessen Wechsel am Dienstag nach Klärung letzter Formalitäten festgezurrt worden ist: Sein Kontrakt mit dem kroatischen Zweitligisten NK Hrvatski Dragovoljac wurde wohl im Sommer aufgelöst. Torwart Niclas Heeger (Dynamo Dresden), Innenverteidiger Vincent Schwab (SV Sandhausen) und Stürmer Kevin Schacht (Preußen Münster) haben keine Spielpraxis. Ufu Osawe kommt vom abgeschlagenen Regionalliga-Nordost-Schlusslicht Germania Halberstadt, wo er in elf Einsätzen keine Bäume ausgerissen hat.

Während sie alle mehr oder weniger als Direkt-Hilfen vorgesehen sind, ist die Lage bei Noah Herber (aus der eigenen U 19 hochgezogen) und Julius Kalweit (gekommen vom TuS Mosella Schweich) eine andere: Sie sollen sich erstmal in Ruhe an das höhere Niveau gewöhnen.

Was die Transfer-Offensive bringen kann

In der Regionalliga Südwest sind nur noch 14 Spiele zu absolvieren. Die Eintracht hat keine Anlaufzeit, sie muss direkt punkten, wenn sie den Klassenerhalt schaffen will. Dank der Neuzugänge wird es an einer Spieler-Auswahl nicht mangeln. Auch wenn sie zuletzt kaum oder gar nicht auf dem Platz standen, so haben die Akteure in der Vergangenheit Qualität unter Beweis gestellt – Zehir und Bouziane sogar auf Zweitliga- beziehungsweise Drittliga-Niveau.

Der Konkurrenzkampf wird ordentlich angeheizt – das ist zumeist leistungsfördernd. Die angeschlagenen Spieler bekommen zudem genug Zeit, um richtig fit zu werden – sie müssen im Idealfall nicht zu früh ins kalte Wasser geworfen werden.

Wo Gefahren mit einem XXL-Kader lauern

Mit den Neuzugängen ist die bisherige Team-Hierarchie erstmal über den Haufen geworfen, sie wird sich neu herausbilden müssen. Aus dem neuen Aufgebot schnell eine funktionierende Mannschaft zu machen, ist für das Trainerteam keine leichte Aufgabe. Es braucht eine verschworene Einheit - gerade dies war bei der Eintracht die Basis für den Aufstieg.

Es ist nicht auszuschließen, dass manche Aufstiegshelden durch die Neujustierung im Kader künftig vermehrt in die Röhre schauen. Das kann zu Unruhe führen. Ohnehin ist es nicht einfach, alle Mann bei Laune zu halten – zumal die in der Kreisliga B beheimatete zweite Mannschaft keine wirkliche Plattform bietet, um Spielern der ersten Mannschaft, die vielleicht in der Regionalliga zwischenzeitlich mal keine große Rolle spielen, sinnvolle Matchpraxis zu ermöglichen.