Fußball-Regionalliga : Eintracht Trier: Spannender Testspieler, spannendes Video

Trier Beim SVE stellt sich ein drittliga-erfahrener Offensiv-Akteur vor, zudem wird am Mittwochabend das Trikot-Geheimnis gelüftet.

In rund einem Monat schließt das aktuelle Fußball-Transferfenster. Wechselwillige Spieler müssen sich also so langsam entscheiden, wenn sie noch zeitig unterkommen wollen. Es ist viel Bewegung im Markt – das macht sich auch beim Regionalliga-Aufsteiger Eintracht Trier bemerkbar, der sich nun auch mit Akteuren aus – für die Spielklasse – höheren Regalen beschäftigen kann. So soll im Mittwochs-Training des SVE der Offensivspieler Mergim Fejzullahu seine Visitenkarte abgeben. Der 28-jährige Schweizer, zuletzt für Alemannia Aachen am Ball, kommt auf 148 Regionalliga-Einsätze und zwölf Drittliga-Partien (für Eintracht Braunschweig).