Dudenhofen Mit einem 1:1-Unentschieden beim FV Dudenhofen ist Fußball-Oberligist Eintracht Trier in die Restsaison gestartet. Die Moselaner gerieten in Rückstand, doch ein Premierentorschütze rettete dem SVE einen Zähler.

Der überraschend im rechten Trierer Mittelfeld aufgebotene Leonel Brodersen schien in der zehnten Minute zu überrascht gewesen zu sein, nach einem Steilpass nur noch Torwart Malcolm Little vor sich zu haben – er scheiterte am Schlussmann der Gastgeber. Im Gegenzug war Eintracht-Torwart Denis Wieszolek aufmerksam – und vor dem heranstürmenden Dudenhofener Toptorjäger Scharfenberger am Ball. Drei Minuten später setzte die einzige Eintracht-Spitze Garnier den Ball knapp übers Tor, nachdem ein Schuss von Milad Salem nur unzureichend geklärt worden war (13.).