Fußball-Regionalliga : Eintracht Trier: Alle Spiele bis zur Winterpause

Trier In der Fußball-Regionalliga Südwest sind die zeitgenauen Ansetzungen der Partien der Spieltage zwölf bis 20 (also bis zur Winterpause) bekannt gegeben worden. Zudem ist das Nachholspiel des SVE bei der TSG Hoffenheim II terminiert worden.

Das ursprünglich für Samstag, 12. November, terminierte Heimspiel der Moselaner gegen Hessen Kassel wird derweil um einen Tag auf Sonntag, 13. November, 14 Uhr, verschoben. Grund ist nach Auskunft der Fußball-Regionalliga Südwest GbR ein polizeilicher Großeinsatz am 12. November in Rheinland-Pfalz. Um was geht’s konkret? Die Pressestelle des Landes-Innenministeriums teilt auf TV-Anfrage mit: „Hintergrund sind mehrere Einsatzlagen an dem in Rede stehenden Wochenende, darunter beispielsweise die Eröffnung der Fastnacht am Freitag, 11. November, sowie mögliche Versammlungslagen, die erfahrungsgemäß in Remagen stattfinden könnten.“