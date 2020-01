Fußball-Oberliga : Eintracht Trier: Sportvorstand bekräftigt Zutrauen in aktuellen Kader

Trier Moselaner starten am Donnerstag in die Wintervorbereitung.

Fußball-Oberligist Eintracht Trier startet am heutigen Donnerstag (18 Uhr, Moselstadiongelände) in die Wintervorbereitung. Eine Verpflichtung des Stürmers Amodou Abdullei zeichnet sich aktuell nicht ab. Der 32-Jährige hatte kürzlich seinen Vertrag bei der TuS Koblenz aufgelöst und seinen Wunsch geäußert, nochmal für Eintracht Trier auflaufen zu wollen. Als A-Junior hatte der gebürtige Nigerianer mit deutschem Pass in der Saison 2005/06 für den SVE in der Nachwuchs-Bundesliga gespielt.