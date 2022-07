Fußball : Eintracht Trier: Stadionfest am 30. Juli und neue Testspieler

Eintracht Trier Logo Foto: Sebastian J. Schwarz/sjs / Sebastian J. Schwarz

Trier Für Eintracht Trier ist es das letzte Vorbereitungsspiel, bevor es eine Woche darauf zu Hause am ersten Regionalliga-Spieltag gegen den FC-Astoria Walldorf ernst wird. An diesem Samstag, 15 Uhr, trifft der SVE im Moselstadion auf den luxemburgischen Erstligisten US Mondorf.

„Wir wollen zeigen, dass wir bereit sind. Wir wollen uns gut präsentieren und Selbstvertrauen tanken“, sagt Eintracht-Trainer Josef Cinar.

Das Ziel des Coaches, zunächst eine potenzielle Startelf fürs Astoria-Spiel zum Zug kommen zu lassen, wird torpediert. Linus Wimmer wird wohl wegen einer leichten Zerrung geschont, Robin Garnier kämpft laut Cinar mit einer Knieblessur. Denis Wieszolek laboriert an einem grippalen Infekt. Hinzu kommen die Ausfälle von Kevin Heinz sowie der Langzeitverletzten Tim Garnier und Henk van Schaik.

Die beiden Test-Stürmer, die zuletzt mitgewirkt haben (José del Valle und Mohamadu Lamin) kommen derweil laut Cinar für eine Verpflichtung nicht infrage: „Vielleicht könnten sie mittelfristig eine Verstärkung sein, wir brauchen aber Spieler, die uns direkt weiterhelfen.“ Also dürfen weitere Akteure vorspielen. Gegen Mondorf mit dabei sein sollen der Franzose Noé Sommer (21, offensives Mittelfeld, zuletzt zweite Mannschaft Racing Straßburg) sowie der Schweizer Erduan Smajli (19, FC Chiasso, Rechtsaußen).