Fußball : Eintracht Trier: Stühlerücken in der Jugend-Abteilung

Andreas Schäfer wird neuer Sportlicher Leiter der Jugend von Eintracht Trier. Foto: privat

Trier In die Jugend-Abteilung von Eintracht Trier kommt (mal wieder) reichlich Bewegung. Sowohl an der Spitze als auch unter den Trainern gibt es bemerkenswerte Umwälzungen.

Neuer erster Mann der Abteilung wird Andreas Schäfer, den viele Fußball-Fans in der Region unter seinem Spitznamen „Hennes“ kennen. Der Sport- und Biologie-Lehrer am Trierer Friedrich-Wilhelm-Gymnasium sowie Trainer am DFB-Stützpunkt Trier-Saarburg firmiert künftig als Sportlicher Leiter Jugend. Er übernimmt damit die Aufgaben, die zuvor von Mario Spang (wird Trainer von Mertert-Wasserbillig) und Georg Schanen übernommen worden waren.

„Ziele sind insbesondere, bestimmte Leitlinien weiterzuentwickeln und neue zu etablieren, sowie die vorhandenen guten Strukturen noch besser zu nutzen“, wird der 53-jährige A-Lizenz-Inhaber in einer Vereinsmitteilung zitiert. Übersetzt heißt das: Er will unter anderem zusehen, den Status der Eintracht als vom Fußballverband Rheinland anerkannter Ausbildungsverein mit neuem Leben zu füllen. Seit 2018 hat der SVE dieses Label, nach außen sichtbar wird es aber so gut wie nicht.

Hintergrund Keine Mehrheit für zweigeteilte Oberliga Wie geht’s in der neuen Saison in der Fußball-Oberliga Rheinland-Pfalz/Saar weiter. Bei einer Videokonferenz der Vereine wurde über eine mögliche Zweiteilung diskutiert (der TV berichtete). Laut Björn Berens, Geschäftsstellenleiter von Eintracht Trier, habe sich eine Mehrheit von zwölf Vereinen für die Beibehaltung der Eingleisigkeit ausgesprochen. Zu diesem Kreis zählt auch die Eintracht. Womöglich kommt ein Modell auf den Tisch, das eine eingleisige Mammut-Saison mit einem flexibel handhabbaren Modus nach einer normalen Hinrunde etwas entschärfen würde. Zunächst muss die aktuelle Saison offiziell abgebrochen werden. Nach einer Präsidiumssitzung des Fußball-Regionalverbands gestern Abend sollen die Vereine möglichst schriftlich um Zustimmung gebeten werden, um keinen Verbandstag einberufen zu müssen. ⇥(bl)

Als erste Amtshandlungen wird Schäfer in Abstimmung mit der Vereinsführung vakante Trainerposten neu besetzen müssen. Fix ist, dass der langjährige ehemalige Trainer des Bezirksligisten SG Ruwertal, Jan Stoffels, neuer Coach der Eintracht-U-19 wird — ihm wird laut Schäfer noch ein Assistent zur Seite gestellt. Neue Coaches braucht es auch für die U 17 und U 16. TV-Informationen, wonach sowohl Schanen als auch Dirk Fengler in der neuen Saison nicht mehr beim SVE tätig sein werden, bestätigte Roman Gottschalk, im SVE-Vorstand für die Jugend zuständig.

Und: Mit Horst Cordier hört eine prägende Figur der SVE-Jugend-Abteilung ebenfalls auf. Das hat der Unternehmer dem TV mit dem knappen Satz: „Ja, ich bin raus“ mitgeteilt. Zu den Hintergründen wollte er sich nicht äußern. Auch Gottschalk teilte auf TV-Anfrage mit: „Er hat aufgehört.“ Details dazu wollte auch er nicht kundtun.

Das klingt nicht nach einer einvernehmlichen Trennung. Cordier war in der Vergangenheit in die organisatorische Leitung eingebunden und ein zentraler Geldgeber der Jugend-Abteilung. Hinter vorgehaltener Hand wurde kritisiert, dass im Laufe der Jahre die Abteilung zu sehr ein Verein im Verein geworden ist.

In der Person Schäfers werden nun die sportlichen und organisatorischen Leitungsaufgaben gebündelt. Der zweifache Familienvater agierte als Spieler unter anderem beim VfL Trier und der SG Ruwertal. In seiner Karriere durchlief er Stationen in der Oberliga und Verbandsliga. Als Trainer betreute er in der Oberliga ebenfalls den VfL Trier.

Seit 2009 ist Schäfer Trainer am DFB-Stützpunkt. In dieser Zeit verschaffte er sich ein großes Netzwerk. Schäfer will nicht nur sportlich den Hebel ansetzen: „Wir wollen im Verein insbesondere den Zusammenhalt aber auch darüber hinaus die Außendarstellung nachhaltig verbessern.“