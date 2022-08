Fußball : Eintracht Trier testet am Mittwoch mit Testspieler gegen den FC Bitburg

Eintracht Trier testet am Mittwoch mit Testspieler gegen den FC Bitburg

Trier Überraschend hat Fußball-Regionalligist Eintracht Trier für diesen Mittwoch, 19 Uhr, ein Testspiel gegen den Fußball-Rheinlandligisten FC Bitburg festgemacht.

Cinar will Akteuren, die beim Saisonauftakt am vergangenen Samstag gegen Walldorf weniger beziehungsweise gar nicht zum Zug gekommen waren, Spielminuten geben – etwa Maurice Wrusch, Janik Faldey, Benjamin Siga, Ömer Yavuz, Linus Wimmer und Dominik Kinscher.

Geduld ist derweil bei den Transfers gefragt, die der SVE noch tätigen will. Laut Teammanager Stefan Fleck soll beim ,Test‘ gegen Bitburg Mergim Fejzullahu (oben im Bild) mitwirken, der vergangene Woche schon mal im Eintracht-Training war und nun nochmals eingeladen wurde. Der Offensiv-Allrounder hat laut Fleck einen guten ersten Eindruck hinterlassen – und das, obwohl der ehemalige Drittliga-Spieler von Eintracht Braunschweig in diesem Kalenderjahr während seiner jüngsten Station bei Alemannia Aachen so gut wie nicht gespielt hat.