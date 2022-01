Eintracht Trier testet gegen den FSV Tarforst : Tabellenführer trifft Tabellenführer

Trier Fußball: Der SVE empfängt an diesem Mittwochabend den aktuellen Rheinlandliga-Primus.

In der dritten Woche der Wintervorbereitung bestreitet Oberliga-Nordgruppen-Primus Eintracht Trier gleich zwei Testspiele. An diesem Mittwochabend trifft der SVE um 19.30 Uhr auf dem Kunstrasen des Moselstadiongeländes auf den Rheinlandliga-Spitzenreiter FSV Tarforst, am Samstag empfängt Trier um 15 Uhr an selber Stelle den Oberliga-Südgruppen-Achten TSG Pfeddersheim.