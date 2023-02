Fußball : Eintracht Trier: Testspiel-Niederlagen vor dem Türkei-Trip

Die Eintracht, hier eine Szene aus dem Testspiel bei Progrès Niederkorn, muss sich im Trainingslager in der Türkei Abläufe neu erarbeiten. Foto: Sebastian J. Schwarz/sjs / Sebastian J. Schwarz

Trier Warum der SVE sowohl beim CS Fola Esch als auch bei Progrès Niederkorn verlor – und wie der Start ins Trainingslager am Montag aussieht.

Früh aufstehen heißt es am Montagmorgen für die Spieler, Trainer und Betreuer von Eintracht Trier. Um 7 Uhr macht sich der Tross des Fußball-Regionalligisten auf zum Flughafen Köln/Bonn, von wo aus der SVE mit dem SunExpress-Flug XQ 115 um 13.40 Uhr ins Trainingslager in die Türkei abhebt.

Die gute Nachricht für Trainer Josef Cinar: In den Testspielen am Wochenende bei den luxemburgischen Erstligisten CS Fola Esch und Progrès Niederkorn, die in einer Woche wieder in den Ligabetrieb starten, hat sich keiner seiner Akteure schwer verletzt. Die Erkenntnis nach dem 1:2 gegen Fola und dem 0:2 gegen Progrès: Die Tage in Side müssen gut genutzt werden, um sich angesichts von zehn Winter-Neuzugängen Abläufe neu zu erarbeiten.

Gegen den BGL-Dritten Niederkorn standen in Triers Startelf sechs Neue – dass es da im Positionsspiel und bei Laufwegen noch hapert, liegt auf der Hand. Wichtiger für Cinar war deshalb zu beobachten, wie sich die Spieler hinein fuchsen und miteinander kommunizieren. Das Fazit des 39-Jährigen: „Ich habe eine richtig gute Energie auf dem Platz gespürt. Wir haben gut gearbeitet, konnten uns aber nach vorne nicht so richtig durchsetzen.“ Die beiden Gegentore ließ Trier aus spitzem Winkel zu – Elias Filet (11.) und Conrad Azong (per Hacke, 90.) waren für die von Jeff Strasser trainierten Luxemburger erfolgreich.

Tags zuvor hatte Cinar seinem Team bei der 1:2-Niederlage gegen den BGL-Letzten CS Fola Esch eine schlechte Leistung attestiert. Geschuldet sei sie aber unter anderem einem morgendlichen Sprinttest gewesen, der für müde Beine gesorgt habe. Bestwerte bei dem Test haben laut des Coachs Gianluca Lo Scrudato und Torwart Daniel Ternes (!) erzielt.

Gegen Esch gab’s eine Überraschung: Winter-Neuzugang Julius Kalweit, gerade erst von einer Schulterverletzung genesen, spielte von Beginn an – und 90 Minuten durch. Cinar begründete den langen Einsatz des 20-jährigen Ex-Akteurs des TuS Mosella Schweich mit einem „Engpass“ im Mittelfeld. Ein Engpass, wo doch der Eintracht-Kader auf dem Papier 33 Akteure umfasst? Ein Blick neben das Feld unterstrich, was Cinar meinte. Elf Akteure standen nicht zur Verfügung, darunter einige Mittelfeldspieler. So absolvierten Maurice Wrusch, Jason Thayaparan, Maurice Roth und Robin Garnier sowohl in Esch als auch in Niederkorn ein Alternativprogramm abseits der Bande. Auch Yannick Debrah (Innenbanddehnung), Ufu Osawe (Adduktorenprobleme), Ömer Yavuz und Tim Garnier waren nur in der Zuschauerrolle.

Bei den beiden Escher Treffern von Kevin Quinol (10.) und Issam El Alami (72.) zeigte Trier zu wenig Gegenwehr. Zwischenzeitlich hatte der SVE durch Alexander Cvetkovic den Ausgleich erzielt (32.). Der Neuzugang war von Dominik Kinscher, der in Niederkorn Pech mit einem Pfostentreffer hatte, auf die Reise geschickt worden.